Выпишите однокоренные слова к существительному дождь разберите их по составу . какие из этих слов употребляются в разговорной речи
Русский язык
Выпишите однокоренные слова к существительному дождь разберите их по составу . какие из этих слов употребляются в разговорной речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождик,,дождевой,дождевик. Слово дождик-дожд это корень,а ик это суффикс.Основа дождик. Слово дождевой-дожд это корень,ев это суффикс,а ой это окончание.Основа слова дождев. Слово дождевик-дожд это корень,ев и ик это суффиксы,а основа дождевик.
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