Помогите очень надо всю страницу решить математика пятый класс
Математика
Помогите очень надо всю страницу решить математика пятый класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 фигура (считаешь по клеточкам длину и ширину) получается 4х6 = 24 2 фигура 3х2=6 Площадь = 24 + 6 = 30 А периметр (4+6)х2+(3+2)х2=30 И так же остальные
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