Помогите сестренке,пожалуйста :с Начертите единичную полуокружность,взяв за единичный отрезок пять клеточек. тетради. Постройте угол,вершиной которого является начало координат,а одной из сторон- положительная полуось x: 1) к...
Геометрия
Помогите сестренке,пожалуйста :с Начертите единичную полуокружность,взяв за единичный отрезок пять клеточек. тетради. Постройте угол,вершиной которого является начало координат,а одной из сторон- положительная полуось x: 1) косинус которого равен 1/5 2) косинус которого равен -0,4 3)синус которого равен 0,6 4) синус которого равен 1
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