Составить рассказ из слов ветерок с потянул реки птицы кранахов просыпается дере??ьев нехотя ночь наступает луч и первые солнца заиграли

Гость: Гость:

Искусство Германии 16-го века Картина «Суд Париса» написана немецким живописцем Лукасом Кранахом около 1514 года. Размер работы 43 x 32,2 cm, дерево, масло. Картину относят к зрелому периоду творчества художника. Жизненные мотивы, наблюдаемые художником при дворе виттенбергских курфюрстов, постоянно вводились им также в живописные и графические композиции на религиозные и мифологические сюжеты. Подтверждением этому является целый ряд многочисленных картин немецкого живописца «Суд Париса» на известный историко-мифологический сюжет. Впервые Лукас Кранах обратился к этому сюжету в 1508 году, в гравюре на дереве. Затем картины «Суд Париса» по мотивам античного сюжета неоднократно создавались в его мастерской. Однако художник в своих картинах изображал историю не так, как о ней повествовано в древнегреческом мифе, а так, как ее пересказал итальянский сочинитель XIII века Гвидо делле Колонне в романе «История разрушения Трои». Согласно итальянской версии средних веков Парис — рыцарь, королевский сын. Однажды он заблудился в заколдованном лесу и уснул. Во сне к нему явились хитрый бог Гермес и три красавицы-богини с просьбой определить, кто из олимпийских богинь является «прекраснейшей». История искусства. Далее →