Стихи Пушкина (ВСЕ). Такая домашняя работа, не знаю что, помогите, плиз. 9 класс.

Литература
Стихи Пушкина (ВСЕ). Такая домашняя работа, не знаю что, помогите, плиз. 9 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз и солнце день чудесный вроде бы так
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