орган относящийся к сердечно-сосудистой системе.?
Биология
орган относящийся к сердечно-сосудистой системе.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сердце, сосуды , удачи тебе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как вы думаете в каком море соленость воды будет выше в карском или баренцевом , черном или средиземном ответ аргументируйте.
Физика
Грузоподъёмность лифта 3т. Сколько листов железа можно погрузить в лифт,если длин?? каждого листа 3м ,ширина 60см и толщина 4мм? Решить через дан...
Геометрия
Стороны треугольника относятся как 2:5, угол между ними равен 120 градусам, найти эти стороны, если третья стороны равна 2 умноженная на корень из 39
Математика