Как вы думаете в каком море соленость воды будет выше в карском или баренцевом , черном или средиземном ответ аргументируйте.

География

Как вы думаете в каком море соленость воды будет выше в карском или баренцевом , черном или средиземном ответ аргументируйте.

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