Особености проспособления животных организмов на чёрном море
Окружающий мир
Особености проспособления животных организмов на чёрном море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На черном море есть много водаплавающих...по этому первым им надо найти безопасное место житья,потом привыкнуть к солёной воде
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