Построй дуговую схему к записи 3 плюс 1 равно 4
Математика
Построй дуговую схему к записи 3 плюс 1 равно 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишешь: 3+1=4 Над цифрой "3" проводишь дугу к вверху цифры "1", а от центра получившейся дуги проводишь стрелку к цифре "4".
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