Объясните почему в слове "сестрицын" пишется буква "ы"
Русский язык
Объясните почему в слове "сестрицын" пишется буква "ы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что "Сестрицын" Пишется в суффиксах. Ы иногда пишется в окончаниях. Цыган, цыпленок, цыц, цыпочки.
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