Найдите значение выражения (3 целых - 15\28 умножить на 1 целую 1\6) умножить на 1 целую 2\19 пожалуйста))

Математика
Найдите значение выражения (3 целых - 15\28 умножить на 1 целую 1\6) умножить на 1 целую 2\19 пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть 15*28*1*6*2/19 не знаю и не вини я в 4 классе
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