визнач кількість складів у словах.Постав наголос Гілля,насіння,волосся,обличчя
Українська мова
визнач кількість складів у словах.Постав наголос Гілля,насіння,волосся,обличчя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГІл-ля на-сІн-ня во-лОс-ся об-лИч-чя Великими буквами виділила на яку букву падає наголос , після тере кожен склад
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