визнач кількість складів у словах.Постав наголос Гілля,насіння,волосся,обличчя

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визнач кількість складів у словах.Постав наголос Гілля,насіння,волосся,обличчя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГІл-ля  на-сІн-ня  во-лОс-ся  об-лИч-чя  Великими буквами виділила на яку букву падає наголос , після тере кожен склад 
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