Помогите пожалуйста срочно,, нужен фонетический разбор слов на казахском языке 3 слова. Шәкірт,Жейде, Мұғалім.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста срочно,, нужен фонетический разбор слов на казахском языке 3 слова. Шәкірт,Жейде, Мұғалім.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шəкəрт ш-дауыссыз, қатаң ə-дауысты ,жіңішке к-дауыссыз ,қатаң і-дауысты ,жіңішке р-дауыссыз, үнді т-дауыссыз, қатаң
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Определить время подъема лифта массой 1.5т на высоту 16м,при КПД лифта 0.8 и мощности ??вигателя привода 15 кВт.
Английский язык