Помогите пожалуйста срочно,, нужен фонетический разбор слов на казахском языке 3 слова. Шәкірт,Жейде, Мұғалім.

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста срочно,, нужен фонетический разбор слов на казахском языке 3 слова. Шәкірт,Жейде, Мұғалім.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шəкəрт ш-дауыссыз, қатаң ə-дауысты ,жіңішке к-дауыссыз ,қатаң і-дауысты ,жіңішке р-дауыссыз, үнді т-дауыссыз, қатаң
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