Определить время подъема лифта массой 1.5т на высоту 16м,при КПД лифта 0.8 и мощности ??вигателя привода 15 кВт.

Физика

Определить время подъема лифта массой 1.5т на высоту 16м,при КПД лифта 0.8 и мощности ??вигателя привода 15 кВт.

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