Существует ли среди прямоугольников с периметром 12см такой который можно разделить на два равных квадрата выполни ресунок и вычеслите периметр каждого из полученого квадрата

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Периметр прямоуг=(а+в)х2=12 а+в=6 подбором а=2см, в=4см (остальные варианты не подходят из-за того, что нужно в результате получить два равных квадрата, это 1и5, 3и3)и тогда этот прямоугольник делится на два квадрата, со стороной 2 см периметр каждого квадрата = 4х2=8см