Существует ли среди прямоугольников с периметром 12см такой который можно разделить на два равных квадрата выполни ресунок и вычеслите периметр каждого из полученого квадрата

Математика
Существует ли среди прямоугольников с периметром 12см такой который можно разделить на два равных квадрата выполни ресунок и вычеслите периметр каждого из полученого квадрата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоуг=(а+в)х2=12 а+в=6 подбором а=2см, в=4см (остальные варианты не подходят из-за того, что нужно в результате получить два равных квадрата, это 1и5, 3и3)и тогда этот прямоугольник делится на два квадрата, со стороной 2 см периметр каждого квадрата = 4х2=8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
308803-75152:176+79008 решите в столбик пожалуйста
Ответить
Литература
Составь план. Нарисуй или запиши. Название произведения всем вам крышка!!! Пожалуй??та помогите!!!
Ответить
Математика
Делим оставшуюся шоколадку из 15 кусочков на равные по форме и размеру части
Ответить
Алгебра
Представить число 2,(03) в виде обыкновенной дроби.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!по действиям если можно!
Ответить