Помогите пожалуйста!по действиям если можно!
Математика
Помогите пожалуйста!по действиям если можно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш=1-5/13+4/13=8/13+4/13=12/13=13/13-5/13+4/13=8/13+4/13=12/13 р=5/13-5/13+49/60=0+49/60=49/60 в=49/60+11/60-1/6=60/60-1/6=1-1/6=6/6-1/6=5/6 ц=8/130+0+79/130=8/130+79/130=87/130 г=108/160+(92/160-46/160)=108/160+46/160=154/160 н=108/160-92/160+92/160=16/160+92/160=108/160 а=(38/130+79/130)-8/130=117/130-8/130=109/130 з=49/60-(29/60+11/60)=49/60-40/60=9/60 и=1-4/13-9/13=13/13-4/13-9/13=9/13-9/13=0 й=5/60+5/60+50/60=10/60+50/60=60/60=1 е=29/60+5/60+11/60=34/60+11/60=45/60 Слова: Евгений Шварц Буква з не использовалась.
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