Какой разказ называют научно познавательным??? срочнооо очень надо
Математика
Какой разказ называют научно познавательным??? срочнооо очень надо
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Гость:
В это рассказе говорить о например о истории географиии о научных сведенья ясно?
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