Вопрос! В предложении : "Он не знал, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь". Вторая часть придаточная? Есть ли тут союз? Может, это бессоюзное сложное предложение?

Русский язык
Вопрос! В предложении : "Он не знал, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь". Вторая часть придаточная? Есть ли тут союз? Может, это бессоюзное сложное предложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение бессоюзное предложение! Оно бессоюзное сложное предложение! И помойму вторая часть не придаточное!
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