Вопрос! В предложении : "Он не знал, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь". Вторая часть придаточная? Есть ли тут союз? Может, это бессоюзное сложное предложение?

Русский язык

Вопрос! В предложении : "Он не знал, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь". Вторая часть придаточная? Есть ли тут союз? Может, это бессоюзное сложное предложение?

Автор: Гость