Реши задачу. Плиииииииз! в ящик помещается 2 коробки, а в каждую коробку по 9 игруш??. Сколько игрушек в 25 таких ящиков? Запиши решение к задачи в виде одного выражения. Вычисли и запиши ответ.

Математика

Реши задачу. Плиииииииз! в ящик помещается 2 коробки, а в каждую коробку по 9 игруш??. Сколько игрушек в 25 таких ящиков? Запиши решение к задачи в виде одного выражения. Вычисли и запиши ответ.

Автор: Гость