Реши задачу. Плиииииииз! в ящик помещается 2 коробки, а в каждую коробку по 9 игруш??. Сколько игрушек в 25 таких ящиков? Запиши решение к задачи в виде одного выражения. Вычисли и запиши ответ.
Математика
Реши задачу. Плиииииииз! в ящик помещается 2 коробки, а в каждую коробку по 9 игруш??. Сколько игрушек в 25 таких ящиков? Запиши решение к задачи в виде одного выражения. Вычисли и запиши ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2*25=450игрушки в 25 ящиках
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Экономика