Имеет ли многочлен стандартный вид m-3n+2m
Алгебра
Имеет ли многочлен стандартный вид m-3n+2m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3n+3m це точно правильно
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