Из данных простых предложений составьте сложные при помощи союзов и но а Дождь ли?? целые дни. Ветер не переставал ни на минуту. 2. Солнце садилось. Было невыносимо жарко.
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Из данных простых предложений составьте сложные при помощи союзов и но а Дождь ли?? целые дни. Ветер не переставал ни на минуту. 2. Солнце садилось. Было невыносимо жарко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь лил целые дни и ветер не переставал ни на минуту. Солнце садилось, но было невыносимо жарко.
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