Сочетательное свойство сложения сложения а) (7+(-8))+(-2); В) (-3+(-6))+(-4): б) -11+((-9)+13);
Математика
Сочетательное свойство сложения сложения а) (7+(-8))+(-2); В) (-3+(-6))+(-4): б) -11+((-9)+13);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -3 2)-13 3)-7 __________
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