Сочетательное свойство сложения сложения а) (7+(-8))+(-2); В) (-3+(-6))+(-4): б) -11+((-9)+13);

Математика
Сочетательное свойство сложения сложения а) (7+(-8))+(-2); В) (-3+(-6))+(-4): б) -11+((-9)+13);
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Гость:
1) -3 2)-13 3)-7 __________
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