Разобрать предложение : Утро начинается в Москве

Русский язык
Разобрать предложение : Утро начинается в Москве
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро (утро что делает? начинается.Утро это подлежащие).Что делает? Начинается(начинается это сказуемое).Утро начинается (где?)в Москве.В москве это обстоятельство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Конкретизируйте (расширьте, дополните подробностями) фразу: Ребёнок полез на дерево
Ответить
Биология
Оболочки бесцветного вещества
Ответить
Математика
Выразите в тоннах 15ц 7кг
Ответить
Физика
Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців...
Ответить
Математика
Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини со...
Ответить