Разобрать предложение : Утро начинается в Москве
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Разобрать предложение : Утро начинается в Москве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро (утро что делает? начинается.Утро это подлежащие).Что делает? Начинается(начинается это сказуемое).Утро начинается (где?)в Москве.В москве это обстоятельство.
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