Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців шестірня 2 і 3 закріпленні на спільному валу визначте період обертання шестірні...

Физика

Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців шестірня 2 і 3 закріпленні на спільному валу визначте період обертання шестірні 4 якщо частота обертання шестірні 1 дорівнює 5 об с

Автор: Гость