Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців шестірня 2 і 3 закріпленні на спільному валу визначте період обертання шестірні...
Физика
Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців шестірня 2 і 3 закріпленні на спільному валу визначте період обертання шестірні 4 якщо частота обертання шестірні 1 дорівнює 5 об с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N₁ = 5 об/с n₂ = (9/15)·n₁ = 45/15 = 3 об/с n₃=n₂=3 об/с n₄=(8/16)·n₃ = 24/16 = 1,5 об/с T₄=1/n₄ = 1/1,5 ≈ 0,67 c
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