Какое Расстояние от Венеры до юпитера
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Какое Расстояние от Венеры до юпитера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как обе планеты вращаются по эллиптической орбите вокруг Солнца, расстояние от Земли до Юпитера постоянно меняется. Когда две планеты располагаются на ближайшем расстоянии друг к другу, расстояние до Юпитера составляет всего 365 миллионов мили (примерно 588 миллионов километров). В своей ближайшей к нам точке Юпитер светит настолько ярко, что даже Венера тускнеет в сравнении с ним. В своем крайнем положении к нашей Земле планета Юпитер лежит на расстоянии в 601 000 000 мили (968 000 000 км). Юпитеру требуется около 11,86 земных лет, чтобы завершить один полный оборот вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца и раз в 398,9 дней догоняет Юпитер, так что можно сказать, что Юпитер отстает от нас. Это отставание вызвало ряд проблем для теории Коперника, чьи правильные круги не учитывают очевидной «петли» Юпитера и других планет. Такая эллиптическая орбита не была определена до Иоганна Кеплера.
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