Делаю один круг вокруг Земли спутник пролетел 49000 километров какое расстояние пролетел спутник облетел в 3 раза вокруг Земли
Математика
Делаю один круг вокруг Земли спутник пролетел 49000 километров какое расстояние пролетел спутник облетел в 3 раза вокруг Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147000 километров пролетел спутник
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