Делаю один круг вокруг Земли спутник пролетел 49000 километров какое расстояние пролетел спутник облетел в 3 раза вокруг Земли

Математика

Делаю один круг вокруг Земли спутник пролетел 49000 километров какое расстояние пролетел спутник облетел в 3 раза вокруг Земли

Автор: Гость