Решите задачу плиз номер 176
Математика
Решите задачу плиз номер 176
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну раз корзин одинаковая, то и масса одинаковая но сначала узнаем сколько чистая масса слив без веса корзинки 69 600-1 200=68400 и теперь делим на 3 68400/3=22,8 кг слив в каждой корзине
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