ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Какие укрепления кроме Санкт-Петербурга защищали вход в Неву?

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Какие укрепления кроме Санкт-Петербурга защищали вход в Неву?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невская крепость и Армейский городок
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