ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Какие укрепления кроме Санкт-Петербурга защищали вход в Неву?
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Какие укрепления кроме Санкт-Петербурга защищали вход в Неву?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невская крепость и Армейский городок
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