Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ...

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Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ

Автор: Гость