Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ...

Математика
Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150+130+40=320 руб двойная сумма ручки, блокнота и книги 320:2=160 руб книга, блокнот и ручка 160-150=10 руб ручка 160-40=120 руб книга 160-130=30 руб блокнот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Тәулдеу: туған күні, туған-туыс
Ответить
Математика
Решите задачу плиз номер 176
Ответить
Биология
Какая ткань чаще всего заменяет ткани,утраченные организмом в результате болезни?1)нервная,2)эпиделиальная,3)соединительная,4)мышечная
Ответить
Математика
Номер 12 плиззззз с решением
Ответить
Алгебра
Решите неравенство 5+2(3-7x)>-4x+6
Ответить