Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ...
Математика
Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки , если книга и ручка вместе стоят 130 руб. НУЖНО ОЧЕНЬ ПРИ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150+130+40=320 руб двойная сумма ручки, блокнота и книги 320:2=160 руб книга, блокнот и ручка 160-150=10 руб ручка 160-40=120 руб книга 160-130=30 руб блокнот
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