Найдите массу серы (||), необходимой для получения 40г сульфида серы FeS.
Химия
Найдите массу серы (||), необходимой для получения 40г сульфида серы FeS.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(FeS)=40г. n(FeS)=m(FeS)/M(FeS)=40г./88г./моль=0,45моль m(S)= n(S) * M(S) =0.45моль*32г./моль=14,4г. m(Fe)=n(Fe)*M(Fe)=0,45моль*56г/моль=25,2г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Делаю один круг вокруг Земли спутник пролетел 49000 километров какое расстояние пролетел спутник облетел в 3 раза вокруг Земли
Математика
Книга и блокнот вместе стоят 150 руб , блокнот и ручка вместе стоят 40 руб. определите стоимость покупки , состоящей из книги , блокнота , и ручки ...
Қазақ тiлi