Найдите массу серы (||), необходимой для получения 40г сульфида серы FeS.

Химия
Найдите массу серы (||), необходимой для получения 40г сульфида серы FeS.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(FeS)=40г. n(FeS)=m(FeS)/M(FeS)=40г./88г./моль=0,45моль m(S)= n(S) * M(S) =0.45моль*32г./моль=14,4г. m(Fe)=n(Fe)*M(Fe)=0,45моль*56г/моль=25,2г.
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