Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини собирал каждый

Математика

Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини собирал каждый

Автор: Гость