Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини собирал каждый

Математика
Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини собирал каждый
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+20=25 2)25:3=75 Вот тебе ответ
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