Конкретизируйте (расширьте, дополните подробностями) фразу: Ребёнок полез на дерево
Русский язык
Конкретизируйте (расширьте, дополните подробностями) фразу: Ребёнок полез на дерево
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький ребенок сам полез на очень высокое дерево и может упасть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Физика
Чотири шестерні скріплені зубцями так як показано на рис 1 шестерня 1 має 9 зубців ;??естірня 2-15 зубців ;шестірня 3-8 зубців ;шестірня 4-16 зуців...
Математика
Помогите с заданием на поле собрали 300 дынь один рабочий собирал по 5 штук вминуту 2рабочий работол на 20минутбольше чем первый сколько времини со...
Другие предметы