Оболочки бесцветного вещества

Биология
Оболочки бесцветного вещества
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Скорее всего плазма,надебсь что так
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