1.I 've been since two days . помогите надо поставить в правильной форме
Английский язык
1.I 've been since two days . помогите надо поставить в правильной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I've been for two days ? Я просто не поняла прикол с правильной формой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Один из рабочих может выполнить производственное задание на 3 часа быстрее чем др??гой.Если первый рабочий будет работать 4 часа,а потом его сменит...
Обществознание
Русский язык