1.I 've been since two days . помогите надо поставить в правильной форме

Английский язык
1.I 've been since two days . помогите надо поставить в правильной форме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I've been for two days ? Я просто не поняла прикол с правильной формой
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