Что сделать для того ,чтобы люди заботились об охране культуры и природы нашей Родины ?
Обществознание
Что сделать для того ,чтобы люди заботились об охране культуры и природы нашей Родины ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводит различные мероприятия на тему того, зачем нужно заботиться об окружающей среде. Проводить такие мероприятия можно на классном часу или устроить пикники в лесу. Так же нужно вводить пропаганду по телевизору/радио где будет рассказывать о нашей помощи природе и что мы можем сделать больше.
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