Что сделать для того ,чтобы люди заботились об охране культуры и природы нашей Родины ?

Гость: Гость:

Проводит различные мероприятия на тему того, зачем нужно заботиться об окружающей среде. Проводить такие мероприятия можно на классном часу или устроить пикники в лесу. Так же нужно вводить пропаганду по телевизору/радио где будет рассказывать о нашей помощи природе и что мы можем сделать больше.