Выполните словообразовательный разбор 5 слов волнение, инжинер,эгоизм,юный,профе??сия.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
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Выполните словообразовательный разбор 5 слов волнение, инжинер,эгоизм,юный,профе??сия.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волнение: волн-корень,ен-суфикс, ие окончание. Инженер: инженер- корень. Эгоизм: эго-корень, изм-суфикс. Юный: юн-корень, ый-окончание. Профессия: професс-корень, ия- окончание.
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