Для награждения победителей и участников школьной викторины купили два набора ручек на сумму 372 рубля. Цена одной ручки в первом наборе 8 рублей, а во втором-12 рублей. Сколько ручек было в первом наборе, если во втором их был...

Математика

Для награждения победителей и участников школьной викторины купили два набора ручек на сумму 372 рубля. Цена одной ручки в первом наборе 8 рублей, а во втором-12 рублей. Сколько ручек было в первом наборе, если во втором их было 15 штук?

Автор: Гость