Для награждения победителей и участников школьной викторины купили два набора ручек на сумму 372 рубля. Цена одной ручки в первом наборе 8 рублей, а во втором-12 рублей. Сколько ручек было в первом наборе, если во втором их был...
Математика
Для награждения победителей и участников школьной викторины купили два набора ручек на сумму 372 рубля. Цена одной ручки в первом наборе 8 рублей, а во втором-12 рублей. Сколько ручек было в первом наборе, если во втором их было 15 штук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*12=180 (руб)- 2 набор 2) 372-180=192(руб)-1 набор 3) 192:8=24(р) было в 1 наборе Ответ: в 1 наборе было 24 ручки
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