Вычислите И ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЗАТЬ ПОЧЕМУ -7x во 2 степени + x во 2 степени

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-7x²+x²=x²(-7+1)=x²*(-6)=-6x². Применяем распределительный закон (a+b)*c=a*c+a*b ((a-b)*c=a*c-a*b) и выносим общий множитель х² за скобки, затем выполняем действие в скобках по правилу сложения рациональных чисел с разными знаками. Результат записываем в стандартном виде: сначала коэффициент (число), затем переменную.