Составьте по данным схемам предложения. 1. (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство)? 2. (определение) (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство). 3. (определение) (сказуемое) (определение) (подлежащее). Помогите пожалуйста.

Русский язык
Составьте по данным схемам предложения. 1. (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство)? 2. (определение) (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство). 3. (определение) (сказуемое) (определение) (подлежащее). Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя сидит в комноте. красивая девочка гуляет в саду .красивый выступает и дрисерованный лев.
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