Составьте по данным схемам предложения. 1. (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство)? 2. (определение) (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство). 3. (определение) (сказуемое) (определение) (подлежащее). Помогите пожалуйста.
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Составьте по данным схемам предложения. 1. (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство)? 2. (определение) (подлежащее) (сказуемое) (обстоятельство). 3. (определение) (сказуемое) (определение) (подлежащее). Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя сидит в комноте. красивая девочка гуляет в саду .красивый выступает и дрисерованный лев.
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