В результате увеличения производительности труда на 15% завод стал выпускать 920 ма??ин в месяц сколько машин в месяц выпускал завод раньше

Математика
В результате увеличения производительности труда на 15% завод стал выпускать 920 ма??ин в месяц сколько машин в месяц выпускал завод раньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
920 машин - 115% х машин -100% х=920*100%/115%=800 машин в месяц выпускал завод раньше
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