В результате увеличения производительности труда на 15% завод стал выпускать 920 ма??ин в месяц сколько машин в месяц выпускал завод раньше

Математика

В результате увеличения производительности труда на 15% завод стал выпускать 920 ма??ин в месяц сколько машин в месяц выпускал завод раньше

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