В прямоугольной трапеции один из углов равен 135 градусов средняя линия 18см, а осно??ание относится как 1:8. Найдите меньшую боковую сторону
Геометрия
В прямоугольной трапеции один из углов равен 135 градусов средняя линия 18см, а осно??ание относится как 1:8. Найдите меньшую боковую сторону
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