За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше з...

Математика
За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше зрителей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300*3=900 человек пришло на 3 спектакля 2)200*4=800 человек пришло на 4 спектакля 3)900>800 поэтому на детские спектакли людей пришло больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Четырёхугольник(не прямоугольник и не квадрат ) ; прямоугольник(не квадрат); квадр??т.
Ответить
Алгебра
Помогите с решением, пожалуйста
Ответить
Литература
Выпиши устаревшие слова из сказки А,С,Пушкина (Сказка о царе Солтане
Ответить
Українська мова
визнач кількість складів у словах.Постав наголос Гілля,насіння,волосся,обличчя
Ответить
Геометрия
Геометрия 7 класс номер 109
Ответить