За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше з...
Математика
За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше зрителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300*3=900 человек пришло на 3 спектакля 2)200*4=800 человек пришло на 4 спектакля 3)900>800 поэтому на детские спектакли людей пришло больше
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