За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше з...

Математика

За время гастролей театр дал 3 детских спектакля, на каждый из которых пришло по 300 человек, и 4 спектакля для взрослых, каждый из которых посетили 200 человек. На какие спектакли - для взрослых или для детей - пришло больше зрителей?

Автор: Гость