В какой зоне растет дуб,ель

Русский язык
В какой зоне растет дуб,ель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб в Росийской а ель тоже
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