Из двух вариантов годов правления царя Хаммурапи выберите правильный. Подчеркните его. Объясните свой выбор. 1) 1750-1792 годы до н.э. 2) 1792-1750 годы до н.э. К какому веку до н.э. относится правление Хаммурапи ? ---------...
История
Из двух вариантов годов правления царя Хаммурапи выберите правильный. Подчеркните его. Объясните свой выбор. 1) 1750-1792 годы до н.э. 2) 1792-1750 годы до н.э. К какому веку до н.э. относится правление Хаммурапи ? ------------- Сколько лет правил Хаммурапи ? -------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1792 - 1750 годы до н. э. Век - 18 Хаммурапи правил 42 года
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