Из двух вариантов годов правления царя Хаммурапи выберите правильный. Подчеркните его. Объясните свой выбор. 1) 1750-1792 годы до н.э. 2) 1792-1750 годы до н.э. К какому веку до н.э. относится правление Хаммурапи ? ---------...

История

Из двух вариантов годов правления царя Хаммурапи выберите правильный. Подчеркните его. Объясните свой выбор. 1) 1750-1792 годы до н.э. 2) 1792-1750 годы до н.э. К какому веку до н.э. относится правление Хаммурапи ? ------------- Сколько лет правил Хаммурапи ? -------------

Автор: Гость