В течение t1=20 c тело двигалось со скоростью U1=20m/с, в течение следующих t2=20 c - со скор??стью U2=30м/с. Какова средняя скорость тела? помогите пожалуйста
Физика
В течение t1=20 c тело двигалось со скоростью U1=20m/с, в течение следующих t2=20 c - со скор??стью U2=30м/с. Какова средняя скорость тела? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∨₁=20м/с ∨₂=30м/с t₁=t₂=20c ∨c=? ∨c= ∨₁=, ∫₁=∨₁t₁ ∨₂=, ∫₂=∨₂t₂ ∨c=∨₁t₁+∨₂t₂ ------------ t₁₊t₂
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