В течение t1=20 c тело двигалось со скоростью U1=20m/с, в течение следующих t2=20 c - со скор??стью U2=30м/с. Какова средняя скорость тела? помогите пожалуйста

Физика

В течение t1=20 c тело двигалось со скоростью U1=20m/с, в течение следующих t2=20 c - со скор??стью U2=30м/с. Какова средняя скорость тела? помогите пожалуйста

Автор: Гость