Вырази в указанных единицах измерения помогите пожалуйста 82дм= м дм 4207м= км м 75000см= м 1060000м= км
Математика
Вырази в указанных единицах измерения помогите пожалуйста 82дм= м дм 4207м= км м 75000см= м 1060000м= км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82дм=8.2м,4207м=4.207км,75000см=750м,1060000м=1060км
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