Вырази в указанных единицах измерения помогите пожалуйста 82дм= м дм 4207м= км м 75000см= м 1060000м= км

Математика

Вырази в указанных единицах измерения помогите пожалуйста 82дм= м дм 4207м= км м 75000см= м 1060000м= км

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