Твір-опис " Троянда" художествиний

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Подобається кущ троянд. Вони також квітують влітку. Троянда дуже гарна, запашна. Багато хто вважає, що ця квітка найкрасивіша. Квітка троянди невелика, буває різних кольорів: рожева, біла, червона та жовта. Сама квітка має цікаву форму з багатьма бархатними та ніжними пелюстками. Її голівка міцно тримається на колючому зеленому стеблі з листочками. Вона має дуже приємний запах. Троянда — справжня королева квітів