Помогите пж очень надо Надо составить по 2 предложения -сложносоченённые -Слож??оподченённые -Бессоюзные

Русский язык
Помогите пж очень надо Надо составить по 2 предложения -сложносоченённые -Слож??оподченённые -Бессоюзные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложносочиненное предложение Наступила ночь, и в домах зажглись огни. Поезд остановился, и пассажиры вышли из вагона. Сложноподченённые Наполеон понял, что он проиграл битву.Когда наступила ночь, в домах зажглись огни. Бессоюзные Я смотрю в окно и вижу: идет снег.Стемнело, на улице зажглись фонари.

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