Помогите пж очень надо Надо составить по 2 предложения -сложносоченённые -Слож??оподченённые -Бессоюзные
Русский язык
Помогите пж очень надо Надо составить по 2 предложения -сложносоченённые -Слож??оподченённые -Бессоюзные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложносочиненное предложение Наступила ночь, и в домах зажглись огни. Поезд остановился, и пассажиры вышли из вагона. Сложноподченённые Наполеон понял, что он проиграл битву.Когда наступила ночь, в домах зажглись огни. Бессоюзные Я смотрю в окно и вижу: идет снег.Стемнело, на улице зажглись фонари.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в указанных единицах измерения помогите пожалуйста 82дм= м дм 4207м= км м 75000см= м 1060000м= км
Математика