Проект по английскому языку 5 класс на тему :правила для моих родителей
Английский язык
Проект по английскому языку 5 класс на тему :правила для моих родителей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вы должны слушать ваших детей. 2)Вы должны кормить ваших детей. 3) Вы должны научить своих детей, как стать хорошим человеком. 4)Вы должны показать своим детям, что вы их любите. 5)Вы должны защитить своих детей со всей своей силой.
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