Обесните слова луг и поле

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Луг - Пространство земли, покрытое травянистой растительностью (цветами,например); сенокосное/пастбищное угодье. Поле - В сельском хозяйстве — одно из мест выращивания сельскохозяйственных культур. А футбольное поле - там играют в футбол. Поле имеет несколько значений.