Обесните слова луг и поле

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Обесните слова луг и поле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луг -  Пространство земли, покрытое травянистой растительностью (цветами,например); сенокосное/пастбищное  угодье. Поле - В  сельском хозяйстве — одно из мест выращивания сельскохозяйственных культур.  А футбольное поле - там играют в футбол. Поле имеет несколько значений.
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